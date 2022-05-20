Öğrencilerden 18 projelik bilim fuarı

Ordu’nun Ünye ilçesi Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan 18 projelik bilim fuarının açılışı gerçekleştirildi.

Bilim fuarının açılışında konuşan Pelitliyatak İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Ali Aksu, “Bu sene üçüncüsünü düzenlediğimiz bilim fuarımızda toplamda 18 projemiz yer almaktadır. Bunlardan 9 tanesi tasarım, 5 tanesi araştırma ve 4 tanede inceleme projemiz yer almaktadır. Burada proje yürütücümüz öğretmenlerimize ve projede yer alan öğrencilerimize teşekkür ediyoruz” dedi.

İlçe Mili Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Milliyetçi Hareket Partisi Ünye İlçe Başkanı Murtaza Hacıimamoğlu, okul idarecileri, öğretmenlerin katılımı ile açılan bilim fuarında öğrencilerin çalışmaları tek tek incelendi. İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz ve katılımcılar daha sonra okulun diğer alanlarında da incelemelerde bulunarak projelerin ortaya çıkmasında emeği ve enerjini harcayan öğrencileri, onları destekleyen ve teşvik eden öğretmenleri ile okul yöneticilerine tebriklerini iletti.