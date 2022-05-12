Öğrenciler TUBİTAK 4006 ile geleceğe yürüyorlar

Ordu’nun Çaybaşı ilçesinde öğrenciler tarafından ’TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı’ açıldı.

İlçenin İlküvez Taşkesiği Ortaokulu’ndaki 5 öğretmen ve 29 öğrenci tarafından hazırlanan 13 farklı proje, görenlerin dikkatini ve ilgisini çekti. ’Geçmişten gelen değerler, Geometri ve Atatürk, İklim ve İnsan," gibi projeler katılımcılardan tam not aldı.

Fuarın açılışı, Çaybaşı İlçe Milli Eğitim Müdürü Aykut Fidan, Çaybaşı İlçe Müftüsü Fatih Balta, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Seyfullah Taş, Okul Müdürü Kerim Şirin ve Mahalle Muhtarı Duran Karayiğit tarafından yapıldı.

Etkinliğine katılanlar, bilimle harmanlanarak oluşturulan programda hatıra fotoğrafı da çektirdi.