ODÜ’den acil çağrı merkezi çalışanlarına hizmet içi eğitim

Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi tarafından Ordu 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarına yönelik hizmet içi eğitim düzenlendi.

İçişleri Bakanlığı tarafından koordine edilen ve valilikler bünyesinde hizmet vermen 112 Acil Çağrı Merkezi Ordu personeli, hizmetlerinin daha verimli, etkili ve kesintisiz bir şekilde yürütülebilmesi için Ordu Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi’nin düzenlediği program dahilinde çeşitli konularda hizmet içi eğitim aldı.

Gerçekleştirilen programda, Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmalık Bölümü Öğr. Üyesi Doç. Dr. Ömer Karaman mağdur psikolojisi, Eğitim Fakültesi Türkçe Eğitimi Bölümü’nden Öğr. Üyesi Doç. Dr. Hasan Hüseyin Mutlu diksiyon, Ulubey Meslek Yüksekokulu Medya ve İletişim Bölümünden Öğr. Gör. Dr. Merve Sarışın ise halkla ilişkiler konularında 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarını bilgilendirdiler.

Etkinliğin ardından eğitimlere katkı sağlayan öğretim elemanlarına Merkez Müdürü Yeliz Çakar Güleş tarafından plaketleri takdim edildi.