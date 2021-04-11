ODÜ’de fakülte sayısı 12’ye yükseldi

Her geçen gün büyümesini sürdüren Ordu Üniversitesi’nde (ODÜ) yeni fakültelerin açılması için çalışmalar sürüyor.

ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, 11 olan fakülte sayısını Turizm Fakültesi ile 12’ye çıkardıklarını söyledi. Bir süredir gündemde olan Turizm Fakültesi’nin bu yıl açılacağını belirten Rektör Akdoğan, “Turizm Fakültesi’ni Altınordu Kirazlimanı Mahallesi sınırları içerisinde olan yaklaşık 6 bin metrekare alana sahip olan, geçmişte rektörlük binası ve Ağız Diş Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binamızda faaliyete başlatacağız. Halen bakım ve onarım çalışmalarının sürdüğü fakülte binamız için öğrenci talebinde bulunduk. İlk etapta 20 öğrenci ile başlayacağız. Ayrıca Turizm Fakültesi bünyesinde 50 kişinin konaklayabileceği 14 odalı bir Uygulama Oteli ile 150 metrekarelik bir alan üzerine Uygulama Restoranı yapıyoruz” dedi.

Rektör Akdoğan, kampüs içerisinde bulunan Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu’nun ‘Spor Bilimleri Fakültesi’ olarak faaliyet göstereceğini, ayrıca Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi açmayı planladıkları da sözlerine ekledi. Akdoğan, bu eğitim kurumlarının açılmasıyla fakülte sayısını 14’e yükseltmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Akdoğan, İlahiyat Fakültesi binasının da temelinin bu yıl içerisinde atılacağını sözlerine ekledi.