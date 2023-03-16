ODÜ’de “Deprem Gerçeği ve Yapılar” konulu panel

Ordu Üniversitesi’nde (ODÜ) ‘Deprem Gerçeği ve Yapılar’ konulu panel gerçekleştirildi. ODÜ Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Millet olarak bilime uygun iş yapmayı öğrenmemiz lazım, bilimsel anlamda hareket etmeyi toplum olarak benimseyip içselleştirmemiz lazım” dedi.

Ordu Üniversitesi Ceren Özdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen panelde olabilecek bir deprem öncesi alınması gereken tedbirler ve Türkiye ve Ordu’nun depremselliği konusu ele alındı. Panelin açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Ülkemizde yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerde 11 ilimizde 50 bine yakın insanımızı kaybettik. Ama Japonya’da da aynı şekilde deprem oluyor, bakıyorsunuz binalar yıkılmıyor. Bizlerin de millet olarak bilime uygun iş yapmayı öğrenmemiz lazım. Bilimsel anlamda hareket etmeyi toplum olarak benimseyip içselleştirmemiz lazım. Eğer biz bu binaları bilim insanlarının söylediklerini yapmış olsaydık bu kadar zayiat olmazdı. Elbette depremin yaralarını saracağız, elimizden ne geliyorsa yapacağız ama bundan ders çıkarmayacak mıyız? Türkiye bir deprem ülkesi, Üniversitemizde bu işi bilen hocalarımız var onları dinleyerek bundan sonraki yapılaşmalarda, kentleşmelerde, bina yapımlarında onların görüşlerini almamız lazım. Türkiye’nin hem fiziki ve maddi anlamda hem de sosyal, kültürel, beşeri anlamda dünyada sayılı ülkelerden biri olabilmesi için bilim insanlarının bilimsel anlamda dik durmalarını, bilimden ödün vermemelerini çok önemsiyorum. Depremde hayatını kaybeden insanlarımıza Allah’tan rahmet, yaralılara acil şifalar ve geride kalanlara kolaylıklar diliyorum. Bu toplantının hayırlara vesile olmasını diliyor, programın düzenlenmesinde emeği geçen arkadaşlara ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Üyeleri Doç. Dr. Yasemin Akgün ve Doç. Dr. Erdem Türkeli tarafından gerçekleştirilen panelde dinleyiciler, Türkiye’nin ve Ordu’nun depremselliği, yapı kültürü ve yapılarda oluşan hasarlar, alınması gereken önlemler ve yapılarda güçlendirme yöntemleri gibi pek çok konuda bilgilendirildi.

Panele ayrıca Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İrfan Karaduman, akademik ve idari personel ile davetliler katıldı.