ODÜ’de 6’ncı Uluslararası Matematik ve Mühendislik Bilimleri sempozyumu başladı

Ordu Üniversitesi’nde, 20-22 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan 6’ncı Uluslararası Matematik ve Mühendislik Bilimleri sempozyumu başladı.

Ceren Özdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen sempozyuma Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tahsin Tonkaz, fakülte dekanları, akademisyenler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Ordu Üniversitesi Eğitim Fakültesi tarafından düzenlenen sempozyum programının açılış konuşmasını gerçekleştiren Prof. Dr. Liliana Gunar ve Prof. Dr. Dumitru Baleanu, sempozyumun düzenleyen ve sempozyuma ev sahipliği yapan Ordu Üniversitesi ve tüm sempozyum ekibine teşekkür etti.

Programda konuşan Ordu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, “Bilimsel araştırmalar ve uğraşlar sadece o kişiyle ilgili bir boyut değil, tüm insanlığı ilgilendiren ve evrensel katkıları olan uğraşlardır. Bilim insanları, insanlığın gelişimi için çok önemli keşifler ortaya koymuşlardır. Bizlerin de hem sağlıkta hem fen ve teknolojide hem de sosyal bilimler alanında üniversitelerimiz ve Türkiye olarak elimizden gelen çabayı ortaya koymamız gerekir. Çocuklarımıza matematiği, dili ve dinimizi, ahlaki değerlerimizi çok iyi kavrattığımızda önemli başarılar bizi bekliyor demektir. Bir insan matematik bilmiyorsa kendi dilini bilmiyorsa değerlerini bilmiyorsa o insan kendi aklını çok iyi kullanamaz. Bizlerin özgür bireyler olması noktasında bilim bizim yolumuzu açar, bilim bizi güçlendirir, bilgi bizi özgürleştirir. Güç ise bilgi, yetişmiş insan, bilim, teknik, fen ile olur. Güç çalışma ile elde edilir. Bu düşüncelerle bu programın hazırlanmasında başta Üniversitemizin çok kıymetli hocalarına ve emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum organizasyon ekibine Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan ve Uşak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Savaş tarafından teşekkür belgeleri takdim edildi.

Programın devamında ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yürüten pek çok araştırmacının katılımıyla gerçekleştirilen hem teorik hem de uygulamalı matematik ve mühendislik bilimlerindeki son gelişmelerin tartışıldığı sempozyumun bildiri sunumlarına geçildi.