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ODÜ’de 4 yeni kurs

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından haziran ayında online olarak başlayacak olan ‘Diksiyon, Sağlık Okuryazarlığı, Temel Akademik Osmanlıca, Girişimcilik ve Marka Yönetimi’ olmak üzere dört yeni kurs daha açıldı.

ORDU 24.05.2021, 17:32
ODÜ’de 4 yeni kurs

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü tarafından haziran ayında online olarak başlayacak olan ‘Diksiyon, Sağlık Okuryazarlığı, Temel Akademik Osmanlıca, Girişimcilik ve Marka Yönetimi’ olmak üzere dört yeni kurs daha açıldı.

Kursa kendini geliştirmek isteyen üniversite dışından kişilerin de katılabileceği ve kurs sonunda katılım belgesinin verileceği belirtildi. Kurs hakkında bilgi almak ve başvuru yapmak isteyen kişilerin ODÜSEM web sitesinden detaylı bilgilere ulaşabileceği kaydedildi.
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