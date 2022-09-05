ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü yüksek lisans ve doktora başvuruları başladı

Ordu Üniversitesi(ODÜ) Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü programlarına başvurular başladı.

Lisansüstü programlarıyla alanlarında yenilikçi fikirler üretebilen, analitik düşünebilen, donanımlı ve çok yönlü bireyler yetiştirilmesinde öncü rol üstlenmeye devam eden Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün 2022-2023 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı yüksek lisans ve doktora programlarına başvurular başladı.

10 Eylül 2022 tarihinde sona erecek olan başvurular için gerekli şartlar ve kontenjanlarla ilgili bilgilere Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün web sayfasından ulaşılabilecek.