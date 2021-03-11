ODÜ Rektörü Akdoğan: “Üniversitemizin akademik ve idari personel alt yapısını güçlendirdik”

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Rektörü Prof. Dr. Ali Akdoğan, ODÜ’nün akademik ve idari personel alt yapısının nitelik ve nicelik olarak her geçen dönem büyümeye devam ettiğini belirtti.

2019 yılı Ağustos ayından bu yana Ordu Üniversitesi’nin artan akademik ve idari personel sayıları ile ilgili açıklamalarda bulunan Rektör Prof. Dr. Ali Akdoğan, göreve geldikleri günden bu yana üniversiteye profesör, doçent, doktor öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi kadrolarına 165 yeni öğretim elemanı alımı yapıldığını söyledi.

Rektör Akdoğan, “Üniversitemiz içerisinde ayrıca 69 öğretim elemanımızın doçent ve profesörlük kadrolarına yükseltmeleri gerçekleştirilmiş, bu kapsamda toplamda 234 öğretim elemanımız Üniversitemize kazandırılmıştır. Ayrıca Üniversitemiz işçi ve memur kadrolarına da 55 yeni personel alımı yapılmıştır. Üniversitemizde halihazırda 821 akademik, 350 idari, 331 sürekli işçi ve sözleşmeli personelimiz özverili bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir. Akademik ve idari personel alt yapısını nitelik ve nicelik olarak güçlendirmeye devam ettiren üniversitemiz, gerçekleştirdiği ve gerçekleştireceği çalışmalarıyla ilimizin, bölgemiz ve ülkemizin gelişimine katkı sağlamayı sürdürecektir” dedi.