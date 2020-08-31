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OBB Dereli’de yara sarıyor
SEL FELAKETİNDEN BÜYÜK ÖLÇÜDE ETKİLENEN GİRESUN’UN DERELİ İLÇESİNDE YEMEK, MASKE VE DEZENFEKSİYON İHTİYAÇLARI ORDU BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TARAFINDAN KARŞILANIYOR.
ORDU 31.08.2020, 13:32
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Giresun’un Dereli ilçesinde yemek, maske ve dezenfeksiyon ihtiyaçları Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor.
Sel felaketinin meydana geldiği andan itibaren bölgeye 9 kişilik kurtarma ekibi, iş makineleri ve mobil mutfak tırını Dereli’ye gönderen Ordu Büyükşehir Belediyesi, diğer sosyal eksiklikleri de karşılıyor. Bölgede çalışma yapan ekiplerin ve vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere günde bin 500 kişiye yemek dağıtımı yapan Ordu Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler ve Muhtarlık Daire Başkanlığı ekipleri, günde bin 500 kişiye dezenfeksiyon, 3 bin maske dağıtıyor. Ayrıca alanda bulunan tüm ekiplerin ateş ölçümleri de gerçekleştiriliyor.
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