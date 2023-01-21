Numan Kurtulmuş’tan İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasına tepki: “Bre gafiller, kendi ateşinizde yanacaksınız”

AK Parti Genel Başkan Vekili Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, İsveç’te Danimarkalı ırkçı Sıkı Yön Partisi (Stram Kurs) lideri Rasmus Paludan’ın, Türkiye’nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakmasına sert tepki göstererek, “Bre gafiller, bre faşistler, bre insanlık düşmanları, Müslümanlık düşmanları. Siz kim oluyorsunuz? Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin İslam’ı yok etmeye gücünün yetmediği bu dünyada sizin zulmünüz hiçbir şekilde Müslümanlara zarar vermez, ancak kendinizi yakarsınız, ancak kendinizi yok edersiniz” dedi.

Memleketi Ordu’da bir dizi ziyaret ve cami açılışları programlarında konuşan Kurtulmuş, yapılan eylemi, “Önceden geliyorum diyen bir gösteri” olarak yorumladı, bu çirkin olayı gerçekleştirenleri ’faşist ve Orta Çağ atığı’ olarak nitelendirdi.

AK Parti Genel Başkan Vekili Kurtulmuş, şöyle konuştu:

“Maalesef uzunca bir süredir özellikle Avrupa ve batı dünyasında genel olarak İslam düşmanlığı ve aşırı ırkçı eğilimler fevkalade prim yapmaya başladı. Özelikle Avrupa’nın bazı sözde demokrat ülkelerinde, sözde inançlara saygı gösteren ülkelerinde, sözde herkesi demokrasi bakımından, insan haklarına ve insanların farklılıklarına saygı duymak bakımından hizaya çekmeyi kendisine memur zanneden Avrupa ülkelerinde maalesef zaman zaman yabancı düşmanlığı, İslam düşmanlığı fevkalade hazin tablolar ortaya koyuyor. Bugün de göz göre göre İsveç’te önceden geliyorum diyen bir gösteri. Hem de güvenlik kuvvetleri tarafından tertibat alınarak koruma şemsiyesi altında herifin biri, faşistin biri kendisine politikacı diyen geri kafalı bir Orta Çağ artığı tarafından Kur’an-ı Kerim yakılmıştır. Bunu şiddetle kınıyoruz. Müslüman Türk milleti olarak bu faşistlerin kendi suçlarıyla kendi ateşleri içerisinde yanacaklarını şimdiden söylüyoruz. Bre gafiller, bre faşistler, bre insanlık düşmanları, Müslümanlık düşmanları. Siz kim oluyorsunuz? Ebu Cehillerin, Ebu Leheblerin İslam’ı yok etmeye gücünün yetmediği bu dünyada sizin zulmünüz hiçbir şekilde Müslümanlara zarar vermez, ancak kendinizi yakarsınız, ancak kendinizi yok edersiniz.”

“Türkiye 85 milyondan ibaret değildir”

Türkiye’nin 85 milyondan ibaret olmadığını vurgulayan Kurtulmuş, güçlü Türkiye’den korkan bir zihniyetin var olduğunu söyleyerek “Örümcek kafalılar” betimlemesinde bulundu. Kurtulmuş, şunları söyledi:

“Anadolu halkının bu söylediğimden daha ağır sözleri 85 milyon milletimizin canı yürekten söylediğini biliyorum. Niye Türkiye’nin büyükelçiliğinin önünde yapıyorlar, niye bir hafta önce Cumhurbaşkanımızın maketine karşı saldırıda bulunuyorlar. Şunu görüyorlar. Güçlenen, büyüyen ve dünya ülkeleri arasında sözü ve itibarı daha çok geçen Türkiye bu örümcek kafalılar için, bu Orta Çağ artıkları için tehlike arz ediyor da onun için. Türkiye’nin büyümesinden korkuyorlar, Türkiye’nin gelişmesinden korkuyorlar. Çünkü büyüyen ve güçlü olan Türkiye yaklaşık 2 milyarlık Müslüman aleminin sözcüsü olan bir Türkiye’dir. Güçlü ve büyük olan Türkiye sadece 85 milyondan ibaret değildir. Dünyadaki bütün mazlum milletlerin öncüsü ve sözcüsü olan Türkiye’dir. Dolaysıyla bu eylemler gerçekten insanlık dışıdır. Kabul edilemez. Zaten ilgili makamlarımız gerekli adımları atacaktır. Buna göz yumanları, bunu demokrasi zannedenleri şiddetle kınıyoruz ve bütün bu faşist ve Orta Çağ atıklarını da lanetliyoruz. Müslüman milletimiz olarak da hep beraber olarak hem kendi ülkemizin sorumluluklarının hem de İslam aleminin sorumluluklarının farkındayız. Bütün dünyadaki İslam düşmanlarına gerekli dersi gerektiği şekilde vereceğiz.”