Nijerya’dan Ordu’ya gelin

Ordu’nun Korgan ilçesine gelin olarak gelen Nijeryalı Martine Senagnon, burada Türk geleneklerine göre evlendi.

Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan Hasan Candur, çalışmak için memleketinden Nijerya’ya gitti. Orada Martine Senagnon ile tanışan Candur, iki tarafın da isteği üzerine evlenmeye karar verdi. Evlenmeye karar veren çift, ilçeye bağlı Çitlice Mahallesi’ne geldi. Çift, Nijerya dönüşü nikahlarının kıyılmasının ardından Türk geleneklerine göre yapılan düğünle birlikte dünya evine girdi.

Çiftin mutluluğuna aile yakınları ve mahallede yaşayanlar da ortak olurken, Nijeryalı Martine de gördüğü ilgi karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.