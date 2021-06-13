Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından yapımına başlanan ve toplamda 66 kursiyere eğitim verebilecek olan Mükemmeliyet Merkezi açılışa hazırlanıyor.

Altınordu Belediyesi hizmet binası üçüncü katında bin metrekare kapalı alanda yapımı tamamlanmak üzere olan Mükemmeliyet Merkezi’nde 6 derslik, 4 atölye, 100 kişilik konferans salonu, 20 kişilik toplantı odası, kafeterya, danışma ve yönetim birimleri yer alıyor. Geleceğin mesleklerinin öğretileceği merkezin bünyesinde yemek, çikolata, teknoloji ve robotik kodlama atölyesi olmak üzere 4 atölye ve 6 mesleki eğitim dersliği bulunuyor. Bütün atölyelerde ve dersliklerde aynı anda en az 66 kursiyere eğitim verilebilecek. Meslekleri öğretmek ve işgücü piyasasının aradığı ara elemanı yetiştirmek, şehirde sosyal yönlü bir sorun olan işsizliği ve risklerini en aza indirgemek için bölgesinde ilk olma özelliği de olan merkez açılışa hazırlanıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, açılışa hazırlanan merkezin Altınordu’nun nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak ve gençleri meslek sahibi yapmak için önemli olduğuna değinerek, “İş piyasasının nitelikli iş gücü ihtiyacını karşılamak bunun yanında işsizlerin yetenek ve becerilerine göre kendilerini geliştirmeleri ve meslek sahibi olmaları amacıyla merkezimiz için başladığımız çalışmalarımızda sona geldik. Amacımız, bu şehirde gençlerimizin işsizlik sorununa işgücü piyasasında karşılığı olan meslekleri öğreterek çözüm bulmak çare olmak. Hem işveren hem de iş arayan yönüyle şehirde bir misyonu yüklenecek olan mükemmeliyet merkezi ile eğitim ve istihdam arasındaki ilişkinin güçlendirilmesine, işsiz ve mesleksiz bireylerin insana yakışır iş ve geleceğin meslekleri olmak üzere çeşitli alanlarda meslek edinmelerine imkân sunacağız. İçerisinde çikolata atölyesinden robotik kodlamaya, yemek atölyelerinden teknoloji sınıflarına kadar sunacağımız hizmetlerle her alanda üreten bireyler yetiştireceğiz. Üretimi ve istihdam alanlarıyla rekabet eden bir şehir hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.