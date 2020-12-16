Müdür yardımcısı, uzaktan eğitime tabi öğrencileri ziyaret edip hediyeler veriyor

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Hasan Yahşi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Saim Sözer, uzaktan eğitime tabi olan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek, çeşitli kaynaklar ve hikaye kitapları hediye ediyor.

Korona virüsü (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan birçok karardan birisi olan uzaktan eğitime tabi olan öğrenciler, eğitimlerinin yanında çeşitli kaynaklar ve hikaye kitapları ile zaman geçirme fırsatı buluyor. Hasan Yahşi Ortaokulu Müdür Yardımcısı Saim Sözer, kırtasiye ve çeşitli yayınevlerinden temin ettiği hikaye kitapları ile kaynakları, öğrencilerinin evlerine giderek, teslim ediyor.

Korona virüs salgının biran önce sona ererek, öğrencilerinin biran önce okul sıralarındaki eğitimlerine dönecekleri günü dört gözle beklediklerini ifade eden ve sürekli iletişim halinde bulunan Saim Sözer, “Uzaktan eğitim modelinin uygulandığı bu dönemde öğrencilerimizin yaşadığı zorlukları takip ediyor ve çözümler arıyoruz. Her ne kadar bu yılı öğrencilerimizden uzakta olarak geçirsek de Elimden geldiği imkan neticesinde ilçemiz kırtasiyecileri ve yayınevlerinden temin ettiğim kaynak ve hikaye kitaplarını öğrencilerimize kapı kapı gezerek ulaştırıp onlardan uzakta kaldığımız şu günlerde okullarına uzak ama eğitimden asla uzak kalmayacak projelerle geleceğimiz olan öğrencilerimize katkı sunmaya çalışıyoruz” dedi.

İlk etapta 50 öğrenciye ulaştıklarını ancak okul mevcudunun tamamına bu desteği sürdürmeyi planladıklarını kaydeden Sözer, “İlk etapta 50 öğrencimizi kaynak ve hikaye kitabıyla buluşturduk hayırseverlerimizin ve sponsorlarımızın desteğiyle inşallah Hasan Yahşi İlkokulu ve orta Okulunun 188 öğrencisine ulaşmayı planlıyoruz. Unutmamalıyız ki, bir ülkenin geleceği o ülke insanlarının alacağı eğitime bağlıdır” şeklinde konuştu.

Öğrenciler ve velileri de uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, emeği geçenlere teşekkür ettiler.