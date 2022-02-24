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Motosiklet ile kamyonet kaza yaptı: 1 yaralı
Ordu’nun Ünye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
ORDU 24.02.2022, 20:02
Ordu’nun Ünye ilçesinde kamyonet ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
Kaza, Liseler Mahallesi Santral 1. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdem S. idaresindeki motosiklet, tali yoldan çıkmakta olan Ahmet F. yönetimindeki 52 ABA 408 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle yaralanan motosiklet sürücüsü Erdem S. yola savruldu. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan sürücü Erdem S., Ünye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.