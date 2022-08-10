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Motorlu testere ile ağaç keserken canından oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ormanlık alanda motorlu testere ile kestiği ağacın kendisine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

ORDU 10.08.2022, 13:14
Motorlu testere ile ağaç keserken canından oldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ormanlık alanda motorlu testere ile kestiği ağacın kendisine çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti.

Olay ilçeye bağlı Yavaş İsmailoğlu Mahallesi’nde dün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre motorlu testere ile ormanlık alanda kestiği ağaç, 43 yaşındaki Cüneyt Yılmaz’a çarptı. Yılmaz, yaklaşık 10 metrelik uçurumdan yuvarlanırken, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri şahsın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Cüneyt Yılmaz’ın cenazesi, yapılan otopsinin ardından aynı mahalledeki İsmialoğlu Camii’nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Emniyet güçleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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