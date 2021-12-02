Mobil sağlık tarama aracı aşı için kırsalda

Ordu’nun Altınordu Belediyesi, mobil sağlık tarama aracı ile sağlık çalışanlarının kırsal mahallelerde yürüttükleri çalışmalara destek veriyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan ve hastaneye ulaşımda zorluk çeken vatandaşların kapısına sağlık hizmeti götüren, Ordu’nun ilk mobil sağlık tarama aracı, toplum sağlığının korunması adına yapılan çalışmalarda aşı hizmetini de vatandaşların ayağına taşıdı. Toplum sağlığının korunması adına özellikle pandemi sürecinde yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdüren belediye, bu kapsamda mobil sağlık tarama aracında aşılama hizmeti veriyor. Altınordu Belediyesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile yapılan programla kırsal mahallelerde yürütülen aşı çalışmalarında hizmet veren mobil sağlık tarama aracında aşı kampanyasının yanında röntgen, ultrason, EKG cihazı ile solunum ve işitme testleri de yapılıyor.

Pandemi sürecinin başından itibaren büyük bir özveri tutkusu ile çalışan sağlık emekçileri ile birlikte Gökömer Mahallesi’nde yürütülen sağlık kontrolü çalışmalarında görev alan Altınordu Belediyesi ekipleri, sağlık tarama aracı ile vatandaşlara birinci basamak sağlık hizmetleri sunulmasına katkıda bulundular. Belediyenin gerçekleştirmiş olduğu sağlık çalışmaları vatandaşlarda büyük bir memnuniyete vesile oldu.

Mobil sağlık tarama aracının merkeze uzak mahallelerde bulunan ve hastaneye gelmek için zorluk çeken vatandaşlar için çok özel bir çalışma olduğunu ifade eden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Projeye ‘Ordulu vatandaşlarımızın sağlığı altın değerinde’ sloganıyla başladık. Bu çalışmalarımız kapsamında mobil sağlık tarama aracını vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Aracımızla, dış mahalle diye tabir ettiğimiz 70 mahallede aile hekimliği müessesiyle il ve Altınordu İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde tarayıcı sağlık hizmetlerinin ötesine geçerek 1. basamak sağlık hizmetlerini sağlıyoruz. Uzun ve zorlu bir süreç olan pandemi ile mücadelede devletimiz kararlılıkla bir çalışma yürütüyor. Her zaman yanlarında olduğumuz fedakar sağlık emekçilerimize olağanüstü gayretleri ve özverileri sebebiyle teşekkür ediyorum” dedi.

Son olarak hizmetin verildiği Gökömer Mahalle Muhtarı Özkan Gündüz ise Altınordu Belediyesi’nin her koşulda yanlarında olduğunu belirterek, duydukları memnuniyeti dile getirdi.