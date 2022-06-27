Mobil sağlık aracı, vatandaşlara kapıda hizmet veriyor

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından hizmete koyulan mobil sağlık tarama aracı, kırsal mahallelerde sağlık hizmetlerini vatandaşların kapısına taşıyor.

Altınordu Belediyesi tarafından ilçeye kazandırılan tam donanımlı mobil sağlık tarama aracı ile verilen hizmetler sayesinde kırsal bölgelerde yaşayan ve hastaneye gelmekte güçlük çeken, başta dezavantajlı gruplar olmak üzere yaşlı, yatağa bağımlı ve engelli vatandaşlara düzenli olarak temel sağlık hizmetleri sunularak, yaşam standartlarının yükseltilmesine katkı veriliyor.

Sağlık müdürlüğü iş birliğiyle gerçekleştirilen ve alanında uzman hekimlerin katıldığı mobil sağlık tarama hizmetleri çerçevesinde son olarak Kurtulmuş, Bayadı, Gökömer, Gümüşköy, Delikkaya, Kayadibi, Topluca, Artıklı, Yeşilköy, Altınyurt, Hacılar, Kovancı, Pelitli ve Günören mahallelerinde yapılan sağlık taramalarından 2 bin 500’e yakın vatandaş faydalandı.

Mobil sağlık tarama aracının, özellikle kırsal mahallelerde yaşayan ve hastaneye gelmekte zorluk yaşayan vatandaşlar için çok özel bir çalışma olduğunu aktaran Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Aracımız ile 70 mahallede aile hekimliği müessesiyle il ve ilçe sağlık müdürlüğü koordinesinde tarayıcı sağlık hizmetlerinin ötesine geçerek birinci basamak sağlık hizmetlerini sağlıyoruz. Her alanında hemşehrilerimizin hayat standardını yükseltecek hizmetlerimiz kesintisiz devam edecek. Varlık sebebimiz hemşehrilerimizin hizmetinde olmak ve onların yüzlerindeki tebessümün, avuçlarındaki hayır duaların vesilesi olmak bizim en büyük mutluluk kaynağımızdır” dedi.