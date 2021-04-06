Miniklerden anlamlı proje

ORDU (İHA) – Ordu’nun Fatsa ilçesinde bir ilkokulda eğitim gören öğrenciler, üretip satışa sundukları bileziklerden elde ettikleri parayı, ihtiyaç sahibi arkadaşlarına ulaştırıyor.

Fatsa Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu öğrencisi Elif Önder tarafından başlatılan ‘Bir bilezik iyilik’ projesi kapsamında minik öğrenciler, kendi yaptıkları bilezikleri çevresindekilere satarak ihtiyacı olan arkadaşlarına yardımcı oluyorlar. Okul öğrencilerin yoğun katılım gerçekleştirdiği projede, okul yönetimi ve öğretmenler de miniklere destek verdiler.

Öğrencilerin, yaşlarının küçük olmasına rağmen hayata geçirdikleri projenin anlam yüklü olduğunu ifade eden Fatsa Şehit Kerem Çalışkancı İlkokulu Müdürü Nihat Altay, “Çocuklarımızın bu duyarlılığı bizleri son derece memnun etmiştir. Minik öğrencilerimiz kazandıklarını paraları bir kumbarada toplayarak ihtiyaç sahibi arkadaşlarının ihtiyaçlarının karşılanması için biriktiriyorlar. Bizlerde bu anlamlı harekete destek verdik” dedi.