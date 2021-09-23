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Minik yüreği daha fazla dayanamadı: İtfaiye ve polis amcaları harekete geçti

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Yasin Eren Tunç, iki gündür yattığı odanın dışından gelen kedi sesine daha fazla dayanamayarak ailesi, itfaiye ve polis amcalarından yardım istedi.

ORDU 23.09.2021, 08:36
Minik yüreği daha fazla dayanamadı: İtfaiye ve polis amcaları harekete geçti

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Yasin Eren Tunç, iki gündür yattığı odanın dışından gelen kedi sesine daha fazla dayanamayarak ailesi, itfaiye ve polis amcalarından yardım istedi.

Liseler Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde bulunan evinde yatmaya gittiği sırada kedi sesini duyan minik Yasin Eren Tunç, durumu ailesine bildirdi. Aradan bir gün geçmesi sonrası yeniden kedinin sesiyle uyuyamayarak durumun ciddiyetini ailesiyle tekrar paylaşan Yasin Eren Tunç, kedinin arabanın kaputunun altında olduğunu ve oradan çıkarılmasını söyledi. Ailenin durumu polis ve itfaiyeye haber vermesi üzerine kısa sürede olay yerine ekipler geldi. Yapılan ilk incelemelerde kedinin aracın ön kaputunun içinde olduğu ve çıkamadığı görüldü. Araç sahibine durumun haber verilmesi sonrası yavru kedi ön kaputun açılmasıyla beraber itfaiyenin yardımıyla çıkarıldı.,

Çıkarılan kedinin çıktığını gören minik Yasin sevinirken, polis ve itfaiye ekipleri de Yasin’in duyarlılığı nedeniyle kendisini tebrik etti.

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