Milletvekili Gündoğdu’nun annesi son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Ordu Milletvekili Metin Gündoğdu’nun vefat eden annesi Hatice Gündoğdu(72), düzenlenen törenin ardından toprağa verildi.

Bir süredir Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi gören ve dün hayatını kaybeden Hatice Gündoğdu’nun cenazesi, ailesi tarafından Ankara’dan Ordu’ya getirildi. İlk olarak, Altınordu ilçesinde bulunan evinde helallik alınan Hatice Gündoğdu’nun cenazesi, sonrasında ise cenaze töreninin düzenleneceği, Bahçelievler Mahallesi’nde bulunan Ulu Cami’ye getirildi. Burada, Gündoğdu ailesi taziyeleri kabul ederken, hayatını kaybeden Hatice Gündoğdu, öğlen namazını müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Altınordu ilçesi Zafer Mahallesi’nde bulunan aile kabristanlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine Gündoğdu ailesinin yanı sıra, eski Adalet eski Bakanı Abdulhamit Gül, Ordu Valisi Tuncay Sonel, Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin, AK Parti Ordu Milletvekilleri Şenel Yediyıldız, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler, CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, il başkanları ile ilçe belediye başkanları ve sevenleri katıldı.