Memur-Sen’den Macron ve Fransa’ya tepki

Fransa Cumhurbaşkanı Emmenuel Macron’un İslam’ı ve Hz. Peygamber’i hedef alan sözleri Ordu’da protesto edildi.

Hz. Peygamber’e hakaret eden karikatürleri Fransa’da kamu binalarına yansıtan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, İslam karşıtlığını tırmandırmaya devam ederken, Memur-Sen de ’İnsanların inançlarını hedef almak özgürlük değil, küstahlıktır’ diyerek Fransa’yı ve Macron’u protesto etti.

Sendika binası önünde gerçekleştirilen basın açıklamasında konuşan Memur-Sen Ordu İl Başkanı İsmail Çelenk, inanç ve değerleri koruyacaklarını söyledi. 81 ilde eş zamanlı olarak alanlarda olduklarını ifade eden Çelenk, “Diyoruz ki, Fransa önce tarihinde hesaplaş. Yüzyıllar boyu insanları katlettiniz. Afrika’da milyonlarca insanı katlettiniz. Yer altı ve yer üstü zenginliklerini sömürürken, insanları açlığa mahkum ettiniz. İnsanlara rahmet olan Peygamber Efendimize hakaret ettiğinizde, siz milyonlarca Müslümanı karşınızda aldığınızın farkında mısınız? Belki bazı İslam ülkesinin liderlerini kukla yapabilirsiniz, işbirlikçi yapabilirsiniz fakat oradaki Müslümanların kalbine giremezsiniz, hissiyatlarını öldüremezsiniz. Çünkü siz ölümden korkarsınız ama biz inananlar ölümü korkuturuz. Onun için ölümü korkutanlardan korkun” dedi.

“Tüm dünya Müslümanları yeniden uyanmıştır”

“Peygamber Efendimize hakaret dolu karikatürleri devlet binalarına yansıtarak İslamiyet’e en ufak bir zarar veremezsiniz” diyen Çelenk, “Sadece içinizdeki kini ve nefreti dışarı yansıtmış olursunuz. Suriye’de milyonlarca insanı katlettiniz. Orada kukla ben seni İsrail kurmak istediniz, tüneller yaptınız. Bu tünellerin harcının Fransa’dan geldiğini, ihalesini Fransa’nın yaptığını biz çok iyi biliyoruz. Dolayısıyla iş birlikçileriniz ile teröristleriniz ile ve hainleriniz ile birlikte tünelleri başınıza yıktık. Akdeniz’in de hedefleriniz de olduğunu biliyoruz, Libya’da hedeflerinizin, planlarınızın çöpe atıldığını ve bunun çok sizi çıldırttığını iyi biliyoruz onun için diyoruz ki artık oyunlar bozulmuş, tüm Dünya Müslümanları yeniden uyanmıştır. Somali’de artık su kuyuları açılıyor. Su kuyuları açılırken oradaki insanlar artık sizin sömürünüzü kabul etmiyor. Dünya Müslümanları olarak Peygamber Efendimize hakareti kesinlikle kabul etmiyoruz, hakaret etmek özgürlük değil küstahlıktır. Küstah makronu kırmamak için alanlardayız” ifadelerine yer verdi.

Çok sayıda kişinin katıldığı basın açıklaması, sloganların ardından sonra erdi.