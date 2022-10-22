Meme kanserine voleybol maçı ile dikkat çektiler

Ordu’da, 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayı dolayısıyla kadınlardan oluşturulan takımlar dostluk maçı düzenledi.

Medical Park Ordu Hastanesi ve kentte faaliyet gösteren bir firma, meme kanserine dikkat çekmek için çalışanlardan kurdukları kadın voleybol takımlarıyla sahaya çıktı. 1-31 Ekim Meme Kanseri Farkındalık ayında kadınlarda en çok görülen kanser türü olan meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yapmak isteyen Medical Park Ordu Hastanesi sağlık çalışanları, bir şirketin kadın voleybol takımı sporcuları ile karşı karşıya geldi.

“Sosyal sorumluluk projesi için bir araya geldik”

Projeye destek veren Medical Park Ordu Hastanesi Genel Müdürü Halil İbrahim Çalış, “Bu ayın özelinde meme kanseri bilinçlendirme ve bilgilendirme ayında sosyal sorumluluk projesi olarak bir araya geldik. Bu önemli ayda bu sağlık sorunu ile ilgili ne kadar farkındalık oluşturabilirsek, insanları ne kadar fazla bilgilendirebilirsek o kadar mutlu olacağız. Tüm organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bu, meme kanserinde farkındalığı artırmak adına yapılan bir organizasyon, dostane geçecek bir voleybol müsabakası” dedi.

“Taramanın amacı hastada kanseri saptamak, o zaman tedavisi çok daha kolay oluyor”

Farkındalık amacıyla gerçekleştirilen voleybol maçında Onkoloji Uzmanı Dr. Neslihan Özyurt, meme kanseri hakkında açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Özyurt, “Dünya Sağlık Örgütü tarafından 2004 yılından bu yana meme kanserinde erken teşhisin önemi ve meme kanseri farkındalığının vurgulanması amacıyla ekim ayı, Meme Kanseri Bilinçlendirme ve Farkındalık Ayı olarak belirlenmiştir. Bu ayda hastalığın farkındalığının artması amacıyla eğitim faaliyetleri yürütülmekte, insanların tarama programlarına ilgi göstermesi sağlanmaya çalışılmaktadır. İnsanlarda meme kanseri farkındalığı oluşturup, onları tarama programlarına yönlendirmek bizim amacımız. Kanserde taramanın amacı, kanser henüz ortaya çıkmadan ve bulgu vermeden hastada kanseri saptamak. Çünkü o zaman tedavisi çok kolay oluyor, sakatlıklar ortaya çıkmıyor ve yüzde 90’dan fazla ihtimalle hastalar çok uzun dönem yaşayabiliyorlar. Biz de bu akşam insanlarda farkındalığı artırmak için böyle bir etkinlik düzenledik” şeklinde konuştu.

Firmanın İnsan Kaynakları ve İdari İşler Koordinatörü Tuğba Çakır Özbekçi, Meme Kanseri Farkındalık Ayı dolayısıyla bir araya geldiklerini, kadınlardan oluşan takımlar ile maç yaptıklarını söyledi.

“Başıma gelmez zannetmiştim ama geldi”

Meme kanserini yenen Dahiliye Uzmanı Dr. Ayşenur Hoş ise, “10 ay önce meme kanseri ile tanıştım, ‘hiçbir şeyi yanlış yapmıyorum, başıma gelmez demiştim’ ama geldi. Bu oran yüzdelerde ifade edildiğinde belki yüzde 12 diyebiliyoruz ancak insanların başına geldiğinde yüzde 100 oluyor. Dolayısıyla insanlar korkmasın, önlem alsınlar ve fiziksel ve ruhsal acıların unutulduğunu bilsinler. Bunları yaşamak istemiyorsanız, alacağımız önlemler çok önemli ve işin uzmanlarına teslim olmak gerekiyor. Ben teslim oldum ve çok güzel bir yolda devam ettik. İnşallah kanseri de bitirdik” şeklinde konuştu.

Kadınlar arasında devam eden voleybol maçında ise oyuncular kıyasıya mücadele ederken, oyun sonunda dostluk kazandı.