Melet Irmağı’nda ıslah çalışmaları devam ediyor

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akça, Ordu’daki Melet Irmağı’nda devam eden çalışmaların tamamlandığında kentin önemli çekim merkezlerinden biri olacağını söyledi.

DSİ Genel Müdürlüğü, tarımda modern sulamayı yaygınlaştırmak, toplulaştırma çalışmalarıyla tarım arazilerinden en yüksek faydayı sağlamak, musluklara sağlıklı ve içilebilir su ulaştırmak ile yerleşim yerleri ile tarım arazilerini taşkın risklerine karşı korumak için çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede ‘sürdürülebilir su yönetimi’ anlayışıyla suyun her damlasına sahip çıkılıyor.

Altınordu ilçesindeki Melet Irmağı ıslahı çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan DSİ Genel Müdürü Prof. Dr. Lütfi Akca, “İş çerçevesinde Melet Irmağı’nın denizden itibaren bin 600 metrelik kısmının her iki sahilinde bir buçuk metre yüksekliğinde taş tahkimat ve tahkimatın 10 metre gerisinde ise 5 buçuk metre yüksekliğinde harçlı pere imalatları yapılacak olup, çalışmaların tamamlanmasıyla Melet Irmağı kentin önemli çekim merkezlerinden biri olacak. Bu zamana kadar yapılan çalışmalarda tahkimat imalatlarının sol sahilde tamamı, sağ sahilde ise 800 metrelik kısmı bitirilmiştir. Harçlı pere imalatlarında ise sol sahilde bin 200 metrelik kısım tamamlanmıştır. İhale konusu işin fiziki gerçekleşmesi yüzde 45 olup, 2023 yılı içerisinde tamamlanması öngörülmektedir” dedi.