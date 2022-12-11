Ordu’nun Korgan ilçesinde yaşayan 75 yaşındaki Fatma Bayrak, Mehmetçik için 17 çift çorap ördü.

İlçenin Çitlice Mahallesi’nde ikamet eden 11 torun sahibi Fatma Bayrak, yaklaşan kış ayı nedeniyle Mehmetçik için çorap örmeye başladı. Yaptığı çorapların malzemelerini kendi imkanlarıyla temin eden ve örerek tamamlayan Bayrak, el emeği ürünlerini Ordu İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan askerlere hediye etmek üzere Korgan İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim etti.

Jandarma Genel Komutanlığı sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ordu Korgan’da yaşayan 75 yaşındaki Fatma teyzemizin örmüş olduğu çoraplar, İl Jandarma Komutanlığı emrinde görevli kahramanlarımıza ulaştırıldı. Kıymetli ellerinden öperiz” açıklamasında bulundu.