Mazlum ile Boncuk’un dostluğu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor.

Ata Caddesi’nde kedi Boncuk ile köpek Mazlum, birlikte büyüdü. Market çalışanları tarafından bakılan Mazlum isimli köpek ile Boncuk isimli kedi, birbirlerinden hiç ayrılmıyor.

Market çalışanları, "Kedi ile köpek bir arada büyüdü. Birlikte oynuyorlar. Birbirlerine çok düşkünler, kavga etmiyorlar" dediler.