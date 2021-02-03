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LPG’li araç sahipleri dikkat

Benzinli araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak adına taktırılan ve doğru montaj ile güvenli bir sürüş sağlayan LPG dönüşüm sistemleri, bakımları yapılmadığı takdirde maliyeti daha da arttırdığı gibi, kimi zaman gaz kaçağı kaynaklı tehlikelere de yol açabiliyor.

ORDU 03.02.2021, 13:14
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LPG’li araç sahipleri dikkat

Benzinli araçlarda yakıt tasarrufu sağlamak adına taktırılan ve doğru montaj ile güvenli bir sürüş sağlayan LPG dönüşüm sistemleri, bakımları yapılmadığı takdirde maliyeti daha da arttırdığı gibi, kimi zaman gaz kaçağı kaynaklı tehlikelere de yol açabiliyor.

Benzinli araçlarda uygulanan LPG dönüşüm sistemleri ile sürücüler, yüzde 40 civarında yakıt tasarrufu sağlayabiliyor.

Liquefied petroleum gas (LPG) olarak adlandırılan ve Türkçe karşılığı ‘sıvılaştırılmış petrol gazı’ olan yakıt sistemi, artan benzin fiyatlarıyla birlikte daha çok rağbet görüyor. Birçok benzinli araçlara uygulanan LPG dönüşüm sistemi ile sürücüler ciddi oranda yakıt tasarrufu sağlarken, bakımları yapılmayan LPG sistemleri yakıt maliyetini artırabiliyor. Uzmanlar, bakımları yapılmayan LPG’li araçların, faydalanılacak olan yüzde 40’lık tasarrufu sağlamadığı gibi, bunun yanında fazladan masraf ve tehlikeleri de beraberinde getirebileceğini belirtiyor.

“Aracın motor ömrünü uzatıyor diyebiliriz”

Ordu’da, yaklaşık 23 yıldır oto gaz dönüşüm sistemi ustalığı yapan Ahmet Dağaşan, LPG’nin en önemli özelliğinin temiz ve çevreci olmasın olduğunu belirtti. LPG kullanımının, doğru montaj ve doğru kullanım ile motor ömrüne bir zarar vermediğini ifade eden Dağaşan, “Temiz bir yakıt olduğu için motor içerisindeki kurumlanma durumu az oluyor. Yine temiz bir yakıt olduğu için aracın motor yağını kirletmiyor ve motor aşınmalarının önüne geçiyor. Yani LPG, motorun ömrünü uzatıyor diyebiliriz” dedi.

“Fazla yakıyor ama ucuz olduğu için tasarruf sağlıyor”

LPG’li araçların, benzinlilere oranla 100 kilometrede yaklaşık 2 litre daha fazla yakıt tükettiğini ancak litre fiyatının benzine oranla daha ucuz olduğundan tasarruf sağladığını aktaran Dağaşan, “Aslında LPG tasarruf sağlamıyor. 100 kilometrede 10 litre benzin tüketen araç, LPG’de 12 litre yakıt tüketir. Aslına bakıldığında tasarruflu yakıt sağlamaz, LPG fiyatlarının ucuz olmasından kaynaklı bir durum oluyor. LPG’li araçlar aslında yakıt olarak benzine oranla fazla yakıyor. Ancak litre fiyatları benzine göre çok daha ucuz olduğundan tasarruf sağlıyor” diye konuştu.

“Bakım ve kontrollerinin yapılması gerekiyor, aksi halde motora zarar verebilir”

“Her çalışan parçada olduğu gibi LPG’de de mutlaka bakım olması gerekiyor” diyen Ahmet Dağaşan, “Şuan 10-15 bin kilometre yapılınca LPG filtrelerinin değişmesi gerekiyor. Bunlar değişirken de gaz ve su kaçaklarının yanı sıra genel bir kontrol ve bakım yapılmış oluyor. Yani araç sahipleri filtrelerini değiştirirken aynı zamanda genel kontrollerini ve ayarlarını da yaptırmış oluyor. Filtreden çıkan pis gazlar enjektörleri tıkayabiliyor. Aynı zamanda da oto gaz ile ilgili su borularının da kontrolü yapılması gerekebiliyor. Gaz kaçağı kontrolünün de muhakkak yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

“LPG 3 kat daha güvenlidir”

Dağaşan LPG’nin güvenli olduğunu, bakım ve montajın TSE belgeli uzman servislerde yapılması gerektiğine dikkat çekerek, şu ifadelere yer verdi:

“Araç sahipleri mutlaka TSE belgeli, işinde uzman olan servislerde düzenli olarak bakımlarını yaptırdıkları zaman yoluna güvenle gidebilirler. LPG bakımlarına gelmekle insanlar aynı zamanda araçlarına daha güvenli biniyorlar. LPG, benzine nazaran 3 kat daha güvenlidir. Benzinli araçlar olası bir kaza durumunda aracın deposundan etrafa benzin saçarak, tüm aracı tutuşturabiliyor. Oto gazda ise gaz borusu delinse dahi şamandıradan çıkan aşırı gazı kilitleyen bir sistem var, benzin etrafa yayılabiliyor ama gaz depoda kalıyor. Aynı zamanda da kontak kapatıldığı zaman bile şamandıra üzerindeki bobin vasıtası ile gazı kesebiliyoruz ve o yüzden daha güvenli bir yakıt sistemidir.”
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