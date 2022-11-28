Lastikçilerde kış yoğunluğu

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için uygulamaya giren ‘kış lastiği takma zorunluluğu’ Ordu’daki lastikçilerde yoğunluk yaşanmasına neden oluyor.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için, kış lastiğini takma zorunluluğu, 1 Aralık tarihinden itibaren uygulamaya girecek. Uygulamanın başlaması ile kışlık lastiklerini takmayan sürücülere ise bin 152 TL para cezası uygulanacak. Kış aylarında araçların yol tutuşunu ve güvenliğini sağlayan kış lastiklerindeki zorunluluk, 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek. Ticari araçlarda zorunlu olan ancak hususi araçlarda da can ve mal güvenliği açısından son derece önemli olan kış lastikleri denetimleri, emniyet güçleri ve jandarma ekipleri tarafından denetlenecek.

Fatsa Büyük Sanayi Sitesi esnaflarından Uğur Demirkol, özellikle son günlerde yoğunluğun arttığını söyledi. Günlük yaklaşık 30 aracın geldiğini ifade eden Demirkol, "Kış lastiği taktırmak isteyen sürücüler bizlerin yanına gelmesi ile bugünlerde yoğunluk yaşanıyor. Ay sonuna kadar sürücülerin kanun gereği taktırması gerekli. Sigorta şirketleri de herhangi bir kaza olduğunda lastik uygulamasına uymazsa karşılığında mağdur kişilere ödeme yapmıyor. Rot ayarı her geçen gün çok daha önemli. Artık her asfalt sıfır ayarında ve lastiklerin uyumlu olması önemli. Yoğun bir iş trafiğimiz var. Günde ortalama 20-30 araç geliyor, sıra oluyor. Kış lastikleri olmadan vatandaşlarımız yola çıkmasın. Lastik havalarına da çok dikkat edilmesi gerekiyor” dedi.

Sürücüler ise kış lastiklerini taktırarak güvenli bir şekilde yolculuk yapmak istediklerini ifade ettiler.