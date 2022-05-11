Kütüphane, kitapseverler için sokağa indi

Ordu’nun Ünye ilçesinde vatandaşların ücretsiz olarak kitap alıp, okuyup, geri bırakabileceği açık sokak kütüphanesi etkinliği gerçekleştirildi.

Ünye İlçe Halk Kütüphanesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi Meydanı’nda oluşturulan alanda vatandaşlar, öğrenciler ve kitapseverler için açık kütüphane şenliği başlatıldı. Özellikle kitap okumak isteyen bireylere yönelik ücretsiz verilen kitaplara çocukların ilgisi yoğun olurken, ailelerde kurulan stantlara duyarsız kalmadı.

“Okuma bilinci oluşturmak istiyoruz”

Kitap okumayı halkla buluşturarak bir okuma bilincini kazandırmayı hedeflediklerini ifade eden Ünye İlçe Halk Kütüphanesi Müdürü Erol Kocaoğlu, “Halk Kütüphanesi olarak vatandaşlarımıza en iyi hizmeti vermek amacıyla halkımızla bütünleşmek için kütüphanemizi sokağa taşıdık. Bu sayede hem kütüphanemizin tanıtımını yapmak, hem de çocuklarımızı kitapla buluşturmayı amaçladık. Bu açık hava kütüphaneciliğini çeşitli zaman aralıklarında farklı Ünye’nin farklı mekânlarında gerçekleştireceğiz. Bu sayede kütüphaneciliği ve okuma alışkanlığını halkımıza aşılayacağız. Bir okuma bilinci oluşturmak istiyoruz” dedi.

Açık kütüphane şenliğini öğrencileriyle ziyaret eden Ünye Kaledere İlkokulu öğretmenlerinden Abdullah Kartal ise, “Bu güzel etkinliğe öğrencilerimizle birlikte seve seve geldik. Kitap ve kitap okuma başarının anahtarıdır. Başarmak ve dünyayı öğrenip tanımak için okumanın çok önemli olduğunu öğrencilerimize her daim söylüyoruz. Bu şekilde etkinlikler ile de okuma bilincinin gelişeceğe eminiz. Gelecek nesillerimizin kitapla buluşarak başarılı bir gelecek kurmalarını arzu ediyoruz. İnşallah bu şekilde güzel faaliyetler ile geleceğe başarılı bireyler kazandıracağız” diye konuştu.