Kurban pazarlarında denetimler sıkılaştırıldı

Ordu’da, Kurban Bayramı öncesinde yaşanabilecek sahte para ve dolandırıcılık olaylarına karşı emniyet ve jandarma ekipleri denetimlerini arttırdı.

Ordu Valiliği himayesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından Ulubey, Gürgentepe, Gölköy, Mesudiye, Altınordu, Fatsa ve Ünye ilçelerinde kurulan kurban pazarlarında parada sahtecilik ve dolandırıcılık suçlarıyla ilgili bilgilendirme çalışmaları yapıldı.

Ekipler, kurbanlık hayvan satıcılarına bilgilendirme broşürü ile sahte para anlama kalemi dağıtımı gerçekleştirerek, uyarılarda bulundu.