Kur’an-ı Kerim’i güzel okumada Ordu’yu temsil edecek

Ordu İl Müftülüğü tarafından düzenlenen Kur’an-ı Kerim’i yüzünden güzel okuma yarışmasında il birincisi olan kız öğrenci, Karadeniz birincisi olmayı hedefliyor.

Ordu İl Müftülüğü tarafından, Kur’an’ı Kerim’i güzel okuma yarışması, pandemi kuralları nedeniyle online olarak yapıldı. Ordu ilçeleri Kur’an kursları arasında yapılan yarışmada, Kumru kız Kur’an kursu öğrencisi Şeyma Eryetim ise Ordu il birincisi olurken, Kumru İlçe Müftülüğü erkek yatılı kursunda din eğitimi gören Nurullah Sönmez ise il ikincisi oldu. 14 yaşında olan ve 2 yıldır kursta eğitim alan Şeyma Erteyim, Karadeniz Bölgesi’nde Trabzon’da 15-19 Mart tarihlerinde online olarak yapılacak olan bölge finalinde Ordu’yu temsil edecek.

Şeyma Eryetim, Karadeniz Bölge yarışmasında da hedefinin birincilik olduğunu belirterek, bu yönde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.