Kumru’da sağanak nedeniyle kapanan yollar ulaşıma açılıyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde dün gece sağanak yağış sonrası ulaşıma kapanan mahalle yolları, ekipler tarafından ulaşıma açılıyor.

Ordu genelinde 8 Ağustos tarihinde başlayan ve aralıklarla etkisini arttırarak devam eden sağanak hayatı olumsuz etkiledi. Kumru ilçesinde dün gece saatlerinde devam eden sağanak yağış, bazı noktalarda menfezlerin taşmasına ve küçük çaplı heyelanların oluşmasına neden oldu. mahalle yollarının da kapandığı ilçede, Ordu Büyükşehir Belediyesi ile Kumru Belediyesi ekipleri, iş makineleri yardımıyla ulaşıma kapanan yollarda çalışma başlattı. Ekipler, ihbarlar üzerine ulaştıkları alanlarda temizlik, onarım ve bakım çalışmaları yaparak, yolları yeniden ulaşıma açıyor.