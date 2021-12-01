Kumru’da korona virüs denetimleri devam ediyor

Ordu’nun Kumru ilçesinde, korona virüs tedbirleri kapsamında kaymakamlık bünyesinde oluşturulan denetim ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Kumru ilçesinde, korona virüs salgınını azaltmak ve bulaşmasını engellemek adına denetimler sürüyor. Hastalığın, yayılım hızını kontrol altında tutma ve tedbirlere uyulup-uyulmadığını denetlemek amacıyla, Kumru Kaymakamı Emrah Akduman ve beraberindekiler, cadde, sokak ve pazar alanlarında hem denetimlerde bulundu. Pandeminin devam ettiğini hatırlatan Kaymakam Akduman ve beraberindekiler, maske, mesafe ve temizlik uyarılarında da bulundu.