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Kumru’da kar temizlik çalışmaları sürüyor
Ordu’nun Kumru ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki temizlik çalışmaları sürüyor.
ORDU 14.03.2022, 09:58
Ordu’nun Kumru ilçesinde, etkili olan kar yağışı sonrası ilçe merkezindeki temizlik çalışmaları sürüyor.
Ordu genelinde günlerdir etkili olan kar yağışı sonrası bazı yüksek kesimli noktalarda kar kalınlığı bir buçuk metreye yaklaştı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye ekipleri, kapanan yollarda ve şehir merkezlerinde kar çalışmasını sürdürürken, Kumru’nun şehir merkezinde de kalan kar kütleleri temizleniyor. Ekipler, belediyeye ait iş makineleri yardımıyla yollardaki birikintileri temizlerken, kaldırım ve cadde üzerindeki kar ve buz kütleleri de alınıyor.