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Kumru’da camiler ve din görevlileri haftası kutlandı

Ordu’nun Kumru ilçesinde, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla göreve devam eden ve emekli olan görevlilerin haftası kutlandı.

ORDU 06.10.2021, 17:33
Kumru’da camiler ve din görevlileri haftası kutlandı

Ordu’nun Kumru ilçesinde, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla göreve devam eden ve emekli olan görevlilerin haftası kutlandı.

Kumru ilçesinde, 1-7 Ekim tarihleri arsında kutlanan camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle kutlama etkinliği düzenlendi. Kumru İlçe Müftülüğünce hazırlanan programda İlçe Müftüsü Gençağa Sayan ve beraberindeki görevliler, ilçe müftülüğü bünyesinde bulunan 4-6 yaş gurubundaki kız ve erkek Kur’an kurslarını ziyaret ederek, buradaki görevli din görevlilerinin haftasını kutlayarak, gül takdim etti. Ayrıca emekli olan din görevlilerinin de haftasının kutlandığı programda heyet, Kumru Kaymakamı Emrah Akduman’u da ziyaret etti.

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