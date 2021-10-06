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Bakan Koca: “Aşı ile toplum bağışıklığını elde etmenin de en hızlı yolu en kısa sürede aşı olmaktır. Lütfen vakti gelen aşısını olsun. Eksik aşılı kimse kalmasın.”
Bakan Koca: “Vaka sayılarının günlük 28-30 bin bandında seyrediyor olması 10 günlük zaman dilimi için yaklaşık aktif 300 bin vakaya karşılık gelmektedir. Bu durumun kritik bir yük olduğunun farkında olmak zorundayız.”
Bakan Koca: “Şu an için 2 doz mRNA aşısı olmuş vatandaşlarımızın 3. doz aşı olmalarını gerektiren bir durum yoktur. İnaktif aşı olmuş vatandaşlarımızın ise vakit kaybetmeden 3. Doz aşılarını ister mRNA ister inaktif aşı ile olmalarını bir kez daha şiddetl
Bakan Koca: “Son 1 ay içinde vefat eden vatandaşlarımız içinde en büyük oran 70 yaş ve üzeri vatandaşlarımızdadır.”
Kumru’da camiler ve din görevlileri haftası kutlandı
Ordu’nun Kumru ilçesinde, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla göreve devam eden ve emekli olan görevlilerin haftası kutlandı.
ORDU 06.10.2021, 17:33
Ordu’nun Kumru ilçesinde, camiler ve din görevlileri haftası dolayısıyla göreve devam eden ve emekli olan görevlilerin haftası kutlandı.
Kumru ilçesinde, 1-7 Ekim tarihleri arsında kutlanan camiler ve din görevlileri haftası münasebetiyle kutlama etkinliği düzenlendi. Kumru İlçe Müftülüğünce hazırlanan programda İlçe Müftüsü Gençağa Sayan ve beraberindeki görevliler, ilçe müftülüğü bünyesinde bulunan 4-6 yaş gurubundaki kız ve erkek Kur’an kurslarını ziyaret ederek, buradaki görevli din görevlilerinin haftasını kutlayarak, gül takdim etti. Ayrıca emekli olan din görevlilerinin de haftasının kutlandığı programda heyet, Kumru Kaymakamı Emrah Akduman’u da ziyaret etti.