Kumru’da ‘amatör spor haftası etkinlikleri’ başladı

Ordu’nun Kumru ilçesinde, amatör spor haftası kapsamında, ‘şehrinde hareket var’ projesi hayata geçirildi.

Kaymakamlık, İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kumru Müftülüğü tarafından 4-10 Ekim amatör spor haftası dolayısıyla ortaklaşa düzenlenen ‘şehrinde hareket var’ projesi hayata geçirildi. Çeşitli etkinliklerin yapıldığı proje kapsamında, ilk olarak Kumru Merkez Cami önünden başlatılan ve kurum amirleri, öğretmenler, vatandaşlar ve öğrencilerin katıldığı yürüyüş, Davut Yılmaz Spor Salonuna kadar Türk bayrağı eşliğinde devam etti. Salonda, saygı duruşunda bulunulmasının ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile devam eden program kapsamında, güreş, betmanton, satranç, tekvando, jimnastik gibi çeşitli branşlarda gösteriler yapıldı.

Programa katılan Kumru Kaymakamı Emrah Akduman ve protokol, burada açılan stantları ziyaret ederek, ilgililerden bilgi aldı. Kaymakam Akduman ve Kumru İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Haşim Erkuş etkinlikte emeği geçenlere teşekkür etti.