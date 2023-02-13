Küçük kız kardeşler, 3 yıllık kumbaralarındaki parayı depremzedelere gönderdi

Ordu’nun Fatsa ilçesinde Ceylin Miray ve Ecrin Mine Bektaş isimli kız kardeşlerin davranışları yürekleri ısıttı. Kardeşler, 3 yılda kumbaraya biriktirdikleri bin 400 TL parayı deprem bölgesine gönderdi.

Ordu Valiliği, Fatsa Kaymakamlığı ve Fatsa Belediyesi koordinasyonunda toplanan yardımlar esnasında kimi zaman duygusal anlar yaşanıyor. Yaşları küçük, yürekleri büyük Mehmet Zahit Kotku İmam Hatip Ortaokulu 6’ıncı sınıf öğrencisi Ceylin Miray Bektaş ve Ecrin Mine Bektaş isimli kardeşler, üç yıldır kumbaralarında biriktirdikleri bin 400 TL’yi belediye aracılığıyla depremzedelere ulaştırmak üzere bağışta bulundu.

Duygulandıran not ile birlikte paraları teslim etti

Ceylin Miray Bektaş, anlamlı yardımlarına eklediği not ile şu ifadelere yer verdi:

"Ablamla birlikte 3 senelik okul harçlıklarımızdan biriktirdiğimiz kumbaramızı depremzede kardeşlerimize bağışlıyoruz Ölmüşlerimize Allah’tan rahmet yaralananlara acil şifalar diliyoruz."