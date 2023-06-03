Köy okulları, köylerin kalbi oluyor

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından ’Ulaşılabilir Yaşam Alanları’ hedefiyle başlatılan Köy Yaşam Merkezleri Projesi çalışmaları, Ordu’nun Fatsa ilçesinde devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından başlatılan Köy Yaşam Merkezleri Projesi ile ilgili çalışmalar, tüm Türkiye’de olduğu gibi Ordu’da ve Fatsa ilçesinde devam ediyor. Proje çerçevesinde Fatsa’da köy yaşam merkezine dönüşecek olan kapalı köy okullarında, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve köy muhtarları işbirliğinde çalışmalar devam sürüyor. Köy Yaşam Merkezleri Projesi çalışmaları, Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya ve Milli Eğitim Şube Müdürü Kazım Başoda tarafından incelendi.

Fatsa İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, projenin amacının köylerde kullanılmayan okullarının bir şekilde eğitim kurumu ve farklı ihtiyaçlara karşılık aktif olarak kullanabilmek olduğunu söyledi.