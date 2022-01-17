Korganlı vatandaşlardan örnek davranış

Ordu’nun Korgan ilçesinde lösemiye yakalanan öğretmen için meslektaşları ve vatandaşlar kan bağışında bulundu.

Kısa zaman önce Korgan’da görev yapan Korgan İlkokulu İngilizce öğretmeni Sabahnur Araçlı ve Çayırkent Canik İmam Hatip Ortaokulu sosyal bilgiler öğretmeni Barış Durmuş’a lösemi (kan kanseri) teşhisi koyuldu. İlçede lösemi kanseri öğretmenler için seferberlik ilan edildi. Korgan İlkokulunda Kızılay sık sık kan ihtiyacı olan öğretmenler için kan bağışı birimi kurdu. Öğretmenler, idareciler, öğrenciler ve Korganlı vatandaşlar lösemi hastası öğretmenler için soğuk kış günlerine aldırış etmeden kan bağışında bulunmaya geldiler.

Kan bağışında bulunan gönüllülerden birisi olan Korgan İlçe Milli Eğitim Müdürü Murtaza Alan yaptığı açıklamada, “İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak bir kampanya başlattık. İki tane öğretmenimizin maalesef ciddi bir hastalıkları var. Şu anda Ordokuz Mayıs Üniversitesinde tedavileri devam ediyor ve sık sık kana ihtiyaçları oluyor. Gerek eğitim camiamız gerek Korganlı vatandaşlarımız bu sürece sahip çıktılar. Bugün havalar çok soğuk olmasına rağmen kan bağış alanını doldurdular” ifadelerini kullandı.