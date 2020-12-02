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Köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı polisler ve vatandaşlar kurtardı

Ordu’nun Çamaş ilçesinde köpeklerin saldırısından vatandaşlar ve polisler tarafından kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.

ORDU 02.12.2020, 12:33
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Köpeklerin saldırısına uğrayan karacayı polisler ve vatandaşlar kurtardı

Ordu’nun Çamaş ilçesinde köpeklerin saldırısından vatandaşlar ve polisler tarafından kurtarılan yaralı karaca tedavi altına alındı.

Sakargeriş Mahallesi ormanlık alanda köpekler tarafından saldırıya uğrayan karacayı görevli polisler kurtardılar. Korktuğu gözlenen karacaya yemek veren ve ilk tedavisini yapan polis ekipleri ve vatandaşlar sonrasında Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu İl Müdürlüğü’ne haber verilmesinin ardından yaralı karacanın koruma altına alınmasını sağlandı. Yaralı karaca, ekipler tarafından ilk müdahalenin ardından veterinere götürdü. Veteriner kliniğinde tedavisi yapılan karaca, Ordu’ya hayvan bakım barınağına gönderildi.
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