Kontrolden çıkan otomobil eve daldı

Ordu’nun Kumru ilçesinde kontrolden çıkan bir otomobil bir eve çarptı.

Kaza, ilçeye bağlı Eskiçokdeğirmen Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 BOD 967 plakalı otomobil gece saatlerinde kontrolden çıkıp, bir evin duvarına çarptıktan sonra dış taraftaki merdiven boşluğuna düştü. Kaza sonrası sürücü aracı bırakıp olay yerinden ayrılırken, herhangi bir yara almadığı öğrenildi.