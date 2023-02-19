Konteyner kentlerin altyapısı Ordu Büyükşehir’den

Ordu Büyükşehir Belediyesi, deprem bölgesinde kurulması kararlaştırılan konteyner kentlerin altyapısında kullanılacak olan beton bordür taşları ile yüklü 5 kamyonu Adıyaman’a gönderdi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 11 ili etkileyen depremlerin ardından ekipleri ile seferber olan Ordu Büyükşehir Belediyesi, Başkan Mehmet Hilmi Güler’in koordinesinde deprem bölgesinde çalışmalarını sürdürüyor. Deprem bölgesinde Ordu’dan toplam 2 bin 155 personel ve 595 adet iş makinası görev alırken, Büyükşehir Belediyesi de bu çalışmalara 280 personel, 217 araç ve iş makinası ile katkı veriyor. Bölgede yemek ihtiyacından enkaz kaldırmaya, kent temizliğinden su ihtiyacının giderilmesine kadar etkin bir rol oynayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, bölgede kurulacak olan konteyner kent çalışmalarına destek veriyor. Bu çerçevede Büyükşehir Belediyesi, bu alanların zemininde kullanılacak olan 5 kamyon dolusu beton bordürü Adıyaman’a gönderdi. Büyükşehir Belediyesi depolarından yüklenen kamyonlar, kendilerine eşlik edecek olan araçlara konulan ve çocuklara bir nebze de olsa tebessüm ettirecek olan hediyelerle birlikte yola çıktı.