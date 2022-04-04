Kızılay’dan 3 okuldaki 40 öğrenciye ‘İyilik Köprüsü’

Ordu’nun Ünye İlçesi Kızılay Şubesi Kadın Kolları tarafından ‘İyilik Bulaşıcıdır’ sloganıyla başlatılan kampanya kapsamında 40 öğrencinin mutlulukları kurulan İyilik Köprüsü’yle gerçekleşti.

Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel önderliğinde yürütülen kampanya ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zeynep Çakır ve Elif Orak tarafından kırsal mahallelerde okuyan 40 minik öğrencinin yüzü güldü. Başlatılan kapmanda okul idarecileri ve öğretmenler tarafından desteklenirken, 3 okulda toplamda 40 öğrenciye çeşitli hediyeler verildi.

“Onların mutluluklarına köprü olduk”

Teslim edilen hediyeler sonrası konuşan Ünye Kızılay Kadın Kolları Başkanı Zeynep Gürel, "İlçemizde okuyan kırsal mahallerimizdeki çocuklarımıza ‘İyilik Bulaşıcıdır’ kampanyası kapsamında çocuklarımızın mutluluklarına ortak olduk. Toplamda 3 okulumuzda 40 öğrencimizin gerek duyacağı hediyeleri Ünye Kızılay Kadın Kolları olarak tespit ederek ulaştırdık. Yönetim kurulu arkadaşlarımız Zeynep Çakır ve Elif Orak ile gönüllü arkadaşlarımızın da destekleriyle hayırsever insanların bulaştırdığı iyiliklere bizlerde vesile olduk. Bu ve benzeri etkinliklerle her çocuğumuza ulaşmaya devam edeceğiz” dedi.