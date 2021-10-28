Kitapseverler "Yunus Emre Kitap Fuarı"nda buluşacak

Ordu’nun Ünye ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenecek olan “Yunus Emre Kitap Fuarı”, kitapseverlere kapılarını açacak.

27 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında çeşitli yazarların geleceği ve söyleşilerin yapılacağı fuarda öğrenciler ile vatandaşların katılımıyla 25 bin kişinin ziyaret etmesi hedefleniyor. Yapılacak olan fuar öncesi Ünye Kaymakamı Ayhan Işık önderliğinde Ünye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı’nın katılımlarıyla imza protokolü düzenlendi.

Düzenlenecek fuarla birlikte okuma alışkanlıklarının da kazandırıldığını söyleye İlçe Milli Eğitim Müdürü Özgür Tokgöz, ”Bu yıl yapacağımız kitap fuarını ’Yunus Emre Kitap Fuarı’ olarak İlçe Kaymakamımız önderliğinde yapmaya karar verdik. Amacımız bu kitap fuarında çocuklarımızı ve velilerimizi kitapla buluşturmaktır” dedi.

Kısıtlamaların kalkmasıyla düzenlenecek olan fuarda çocukların kitaplarla yeniden buluşacağını ifade eden Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, ”Geldiğimiz süreç içerisinde ve özellikle pandemi öncesinde biz Ünye’de bir kitap fuarı düzenlemiştik. Burada amaç çocuklarımızın doğru kitaplara ulaşması ve okuma alışkanlığına katkı sunması adına ilçede bulunan kırtasiye ve ilçe milli eğitim müdürümüzün desteğiyle bir kitap fuarı düzenlemiştik. Ancak pandemi nedeniyle bunu erteledik. Bu yıl kısıtlamaların kaldırılmasıyla beraber bizde bu organizasyonu hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Bu fuarla 11 yazar, 9 söyleşi,9 imza ve 4 atölye çalışması olacak”

2. düzenlenecek olan fuarda 20 bin öğrencinin ziyaretiyle söyleşi, imza, atölye ve yazar buluşmalarının olacağını söyleyen Ünye Kaymakamı Ayhan Işık ise "Biliyorsunuz 2021 yılı Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle Yunus Emre ve Türkiye yılı olarak ilan edilmiştir. Bu doğrultuda halkımız ve eğitim camiamız için büyük önem taşıyan ’Yunus Emre Kitap Fuarı’ Kaymakamlığımız, Belediyemiz, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüz, Yunus Emre Derneğimiz ve ilçemizde faaliyet gösteren kırtasiyelerimizin desteğiyle gerçekleştirilecektir. İlçemizde yapılacak olan kitap fuarımızda 11 yazarımız, 9 söyleşi, 9 imza ve 4 atölye çalışması düzenlenecektir. Bu plan dâhilinde halka açık söyleşiler hariç yaklaşık 5 bin öğrencimiz söyleşilere katılarak 20 bin öğrenci ile fuar ziyareti yapılacaktır. Fuar kapanış etkinliği olarak ilçemiz öğretmen ve öğrencilerimiz tarafından hazırlanan Yunus Emre’yi anma gecesi düzenlenecektir” şeklinde konuştu.