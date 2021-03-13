Kibar: "Yeni yatırımlar Fatsa ilçemize hayırlı olsun"

Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa’ya il tipi gençlik merkezi, 500 kişi kapasiteli sentetik çim saha, yarı olimpik yüzme havuzu, 6 adet basketbol ve futbol halı sahası yapılacağının müjdesini verdi.

Bir dizi ziyaret ve programlar için Ordu’ya gelen Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun valilikte gerçekleştirilen toplantı sonrası açıklama yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, Fatsa’ya kazandırılan gençlik ve spor yatırımlarının müjdesini verdi.

Yeni yatırımların Fatsa’ya hayırlı olmasını dileyen Başkan Kibar, Fatsa’ya il tipi gençlik merkezi, 500 kişi kapasiteli sentetik çim saha, yarı olimpik yüzme havuzu, 6 adet basketbol ve futbol halı sahası yapılacağını söyledi. Çocuk ve gençlere sağlanacak her imkanın aydınlık yarınların teminatı olduğunu ifade eden İbrahim Etem Kibar, "Çocuklarımızı ve gençlerimizi önemsiyoruz. Onlar, geleceğimiz, umudumuz ve yarınlarımızın güvencesidir. Biz, çocuk ve gençlerimize yaptığımız yatırımları geleceğe yaptığımız yatırımlar olarak görüyoruz. Genç bir nüfusa sahip Fatsa’mızda yatırımlarımızı daha çok çocuk ve gençlerimize ayırdık. Gençlerimizin sosyal, sportif, kültürel ve sanatsal alanlara yönlendirilmesi konusunda azami gayret gösteriyoruz. Bu manada, Fatsa’mızın sosyal anlamda daha da gelişmesi, sporun tabana yayılması, daha fazla çocuğumuzun ve gencimizin sportif faaliyetlerden faydalanması için önemli adımlar attık. Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun teşrifleriyle Ordu Valiliğimizde gerçekleştirdiğimiz toplantıda Fatsa’mıza, il tipi gençlik merkezi, 500 kişi kapasiteli sentetik çim saha, yarı olimpik yüzme havuzu, 6 adet basketbol ve futbol halı sahanın yapılması kararlaştırıldı. Gençlik merkezimiz ve diğer yatırımların Fatsa’ya kazandırılmasına olur veren Gençlik ve Spor Bakanımız Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na, Sayın Valimiz Tuncay Sonel’e, Ordu Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Dr. Mehmet Hilmi Güler’e, Ordu Milletvekillerimiz Şenel Yediyıldız, Ergün Taşçı, Metin Gündoğdu, İl Başkanımız Halit Tomakin, İlçe Başkanımız İsa Yüksel, Gençlik ve Spor İl Müdürümüz Mustafa Genç’e, bürokratlarımıza ve emeği geçen herkese şahsım ve Fatsalı hemşehrilerim adına teşekkür eder, şükranlarımı sunarım” diye konuştu.