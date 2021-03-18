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Kibar: "Fatsa’mızda eğitimin çıtasını daha yükseklere çıkarmak için canla başla çalışacağız”

Ordu’dun Fatsa ilçesine yeni eğitim yatırımları kazandırmak amacıyla Fatsa heyeti ile birlikte Ankara’ya bir dizi ziyaretler yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "İlçemizde eğitimin çıtasını daha yükseklere çıkarmak için canla başla var gücümüzle çalışacağız” dedi.

ORDU 18.03.2021, 19:56
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Kibar: "Fatsa’mızda eğitimin çıtasını daha yükseklere çıkarmak için canla başla çalışacağız”

Ordu’dun Fatsa ilçesine yeni eğitim yatırımları kazandırmak amacıyla Fatsa heyeti ile birlikte Ankara’ya bir dizi ziyaretler yapan Fatsa Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, "İlçemizde eğitimin çıtasını daha yükseklere çıkarmak için canla başla var gücümüzle çalışacağız” dedi.

Fatsa Kaymakamı Ömer Lütfi Yaran, Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, AK Parti İlçe Başkanı İsa Yüksel, İlçe Milli Eğitim Müdürü Saygın Atinkaya, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Muhammet Ancaza ve Milli Eğitim Özel Büro Görevlisi Mehmet Hafızoğlu’ndan oluşan bir heyet, Fatsa’ya yeni eğitim yatırımlar kazandırılması için Ankara’ya çıkarma yaptı.

Üç gün süren programda Fatsa Heyeti, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un Danışmanı Okan Çoban, Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürü Cem Gençoğlu, İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürü Mehmet Fatih Serdengeçti, Dış İşleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Metin Pile, Ankara Fatsalılar Derneği Başkanı Fahri Çavuşoğlu, Anayasa Mahkeme Üyesi İrfan Fidan, Ticaret Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürü Suavi Önal, Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza Bölge Amiri İbrahim Haberal, Ticaret Bakan Yardımcısı Sezai Uçarmak, Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Yunus Arıncı, Cumhurbaşkanlığı Destek ve Mali Hizmetler Genel Müdürü Mahmut Kazan, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı eski Ordu Milletvekili İhsan Şener, TÜRKSAT Teftiş Kurulu Başkanı Mustafa Çavuşoğlu, TÜRKSAT Teftiş Kurulu Başmüfettişi Recai Namdar, TÜRKSAT Eğitim/Akademi Sorumlusu Emrah Kavcı, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşçı ve bazı iş adamlarını etti.

Türkiye’yi yarınlara daha güçlü taşımak için yetiştirilmiş insan kaynağına ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı İbrahim Etem Kibar, “Tüm insanlık için olduğu gibi, ülkemizin de Fatsa’mızın da eğitimli, nitelikli insan kaynağına ihtiyacı var. Bizim öncelikli meselelerimizin arasında gençlerimizin eğitimi var. Fatsa’mız genç bir nüfusa sahip bir şehir. Bu manada, elimizdeki bu önemli potansiyeli iyi değerlendirmek zorundayız. Bunun için de en büyük zenginliğimiz olan gençlerimizi iyi bir eğitimle işleyerek geleceğe hazırlama gayretimiz ve çabamız var. Daha önce Fatsa’mıza eğitim yatırımlarını kazandırmak için hemşerimiz olan hayırsever iş insanlarımıza İstanbul’da bir dizi ziyaretler gerçekleştirmiştik. Sonuçları itibariyle verimli oldu. Önemli destekler aldık. Bu destekleri Fatsa’mızın eğitimine kazandırdık. İkinci tur ziyaretlerimizi, heyetimizle birlikte Ankara’da yaptık. Fatsa’mız hayırsever insanlarımız açısından çok şanslı. Eğitim konusunda hayırseverlerimiz devreye girmekte, bu ağır sorumluluğu paylaşarak devlet-millet el birliğiyle eğitim konusunda seferber olmaktadır. Hayırseverlerimizin özellikle eğitim yatırımlarına desteklerinin artarak devamını beklediğimizi bu vesileyle bir kere daha belirtmek istiyorum. Her şey toplumun geleceğini inşa edecek olan çocuklarımızın eğitimi için. Fatsa’mızda eğitimin çıtasını daha yükseklere çıkarmak için canla başla var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.
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