Kazada ölen öğretmenin ailesi isyan etti: “5 yıl değil müebbet istiyoruz”

Samsun’un Canik ilçesinde geçen aralık ayında meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden imam Mahmut Akbulut ve öğretmen eşi Edanur Akbulut’un ölümüne sebep olan sürücünün aldığı 5 yıl hapis cezasına Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesi tepki gösterdi.

Samsun’un Canik ilçesinde 14 Aralık günü meydana gelen olayda Samsun istikametine giden Mahmut Akbulut yönetimindeki 34 TJ 1421 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı’nda arkadan başka bir aracın çarpması sonucu kontrolden çıkıp refüjdeki ağaca çarptı. Kaza sonrası hurdaya dönen otomobilde sıkışan imam Mahmut Akbulut ve yanında bulunan öğretmen eşi Edanur Akbulut hayatını kaybetti. Olay sonrası ölümlü kazaya karışarak kaçan otomobil sürücüsü Y.E.Ç., korktuğu için kaçtığını belirterek Irmak Polis Merkezi’ne teslim oldu. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Y.E.Ç. hakkında Samsun 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılmasının ardından mahkeme Y.E.Ç.’yi 5 yıl hapis cezasına çarptırarak, tutukluluk halinin devamına karar verdi. Verilen karar ise kazada hayatını kaybeden genç öğretmenin Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan ailesi verilen karara tepki gösterdi.

“Ben onun odasında boş yastığına bakarak dört sene boyunca günaydın dedim”

Kızının üniversitede okuduğu yıllarda odasında bulunan yastığına bakarak her sabah günaydın diyerek kızına doyamadığını söyleyen acılı anne Bahar Eserli, “O kişi beş yıl ceza alacağına hiç almasın. Benim bir de kızdığım bir nokta var. Madem kaza yaptı o sürücü, insan geriye dönerde ne olup bittiğine bir bakar. Gitmiş yüz elli metre ileride durmuş. Ardından arabadan kaza yerine uzaktan bakmış. İnsan bir gelir hastaneye bir durumlara bakar. Benim çocuklarımda birini öldürebilirdi. Ama insan olan orda bakmaz da gelir böyle bir durum var diye anlatır. Olay yerinden kaçmaz. Biz bu olayın takipçisiyiz. Bunun peşini bırakmayacağız. Yüksek mahkemeye başvurumuzu yaptık. Bu kişinin nasıl bir ailesi var bilmiyoruz ama insan bir çat kapı olarak gelir ve bizi acılarımızda olsa ziyaret ederlerdi. Ne olursa olsun ben bu acıyı yaşadım Allah’ım kimseye yaşatmasın. Evlat acısı çok zor. Benim bir tane kızım vardı. Benim kızım üniversiteyi okurken ben onun boş odasında boş yastığına dört sene boyunca günaydın dedim. Ben hasta eşimle onu okuturken ne çektiğimizi biz biliyoruz. Ama bu acı Allah’tan geldi ve katilin böyle beş sene değil, ağır bir ceza almasını istiyorum” dedi.

“Kızımın hayali anne olmaktı”

Damadıyla kızını kazada kaybeden acılı baba Kenan Eserli ise kızının en büyük hayalinin anne olduğunu söyleyerek, “Eşimin de dediği gibi bu katilin ben ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almasını istiyorum. Biz itirazımızı üst mahkemeye yaptık. Ve oraya da yazı gönderildi. Karşı taraftan insan buraya gelerek böyle bir kaza oldu diyerek başsağlığı bile dilemediler. Acımız sonrası belediye başkanı ve kaymakam bey taziyeye geldi. Herkes ilgilendi. İnşallah geri kalanı devletimizin bütün kolları Cumhurbaşkanımız ve Adalet Bakanımıza kadar yazarak bu işin yakasını asla bırakmayacağız. Cezasını fazlasıyla çekmesini istiyorum. Biz yandık onlarda yansın. Sadece belediye başkanıyla haber göndermişler biz taziyeye geleceğiz diyerek. Ben de acımız bize yetiyor kimsenin gelmesini istemiyoruz, dedim. Avukatlarımızda bu işin sürecini takip etmektedir. Kızım on yedi aydır hem evliydi hem de öğretmendi. Hayali anne olmaktı. Önceden üç aylıkken bebekleri vardı sonra düşük yaptı. Sonra kızım eşiyle birlikte bebekleri neden düşük oluyor diye hastaneye tedaviye gidiyorlardı” diye konuştu.