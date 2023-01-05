Kazada ölen baba-oğul, Ordu’da toprağa verildi

Samsun’un Terme ilçesinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden baba-oğul, Ordu’nun Ünye ilçesinde toprağa verildi.

Kaza, Samsun’un Terme ilçesi Samsun-Ordu karayolu Sanayi Kavşağı pirinç fabrikası önünde dün saat 07.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Ataş idaresindeki 34 ENV 472 plakalı SUV tipi otomobil, araçları arıza yaptığı ileri sürülen ve yol üzerinde park halinde duran 52 AAS 990 plakalı otomobilin arkasında yaya olarak bekleyen Ömür Kaynar (72) ve oğlu Önder Kaynar’a (40) çarptı. Kazada çarpmanın şiddetiyle savrulan Ömür ve Önder Kaynar olay yerinde hayatlarını kaybetti. Ölen iki kişinin cansız bedeni otopsi için Terme Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden Önder Kaynar için görev yaptığı Ünye Belediyesi’nde tören düzenlendi. Önder Kaynar, son kez arkadaşların omzunda görev yaptığı belediye binası önüne getirilirken, ailesi ve mesai arkadaşları gözyaşlarını tutamadı.

2 çocuk babası Önder Kaynar’ın kısa özgeçmişinin okunduğu törende konuşan Ünye Belediye Başkanı Hüseyin Tavlı, “Kelimelerin kifayetsiz kaldığı anlar vardır. Bugün de öyle bir anı yaşıyoruz. Önder kardeşimiz, babasını rahatsızlığı nedeniyle Samsun’a tedaviye götürürken böyle elim bir kaza meydana gelmiş. Kıymetli evladımız Önder kardeşimiz hem de babası Ömer abimizi rahmeti rahmana uğurlamak durumunda kaldık. Cenab-ı Allah öncelikle hem evladımıza hem de abimize rahmetiyle muamele eylesin. Kıymetli ailesinin başı sağ olsun, Allah sabırlar versin. Mesai arkadaşlarımızın, şahsımın ve hepimizin başı sağ olsun. Biz kendisinden razıydık, Allah ondan razı olsun” dedi.

Burada alınan helalliğin ardından Ünye Müftüsü Hüseyin Okuş dua yaptı. Baba-oğulun cenazesi, öğle namazına müteakip İkizce ilçesinin Şenbolluk Mahallesi Şentepe Orta Camii’nde kılındı. Kılınan cenaze namazının ardından baba-oğul aile kabristanlığına defnedildi.