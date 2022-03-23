Kaymakamlık, görme engelli öğrencinin gözlerine ışık oldu

Ordu’nun Ünye ilçesinde yaşayan yüzde 90 görme engelli lise öğrencisi Mehmet Şakir İpekçi’nin tablet hayali Ünye Kaymakamlığı tarafından gerçekleştirildi.

İlçenin Kaledere Mahallesi’nde 8 kardeşiyle birlikte yaşayan 18 yaşındaki yüzde 90 görme engelli Ünye Anadolu Lisesi 10. sınıf öğrencisi Mehmet Şakir İpekçi’nin isteği ’Açık Kapı’ sayesinde gerçek oldu. İçişleri Bakanlığının ’milletin kapısı’ sloganıyla başlattığı ve Ünye Kaymakamlığı’nda hizmet veren Açık Kapı’ya tablet isteğinde bulunan Mehmet Şakir İpekçi’nin başvurusunu, Kaymakam Ayhan Işık ve kaymakamlık personellerinden Emine Çayıroğlu dikkate alarak girişimlerde bulundu.

Eğitimine katkı sağlaması amacıyla temin edilen büyüteçli tablet 18 yaşındaki Mehmet Şakir İpekçi’ye teslim edilirken, Kaymakam Ayhan Işık ise emeği geçen herkese teşekkür etti. Lise öğrencisinin mutluluğuna ise İlçe Sağlık Müdürü Dr. Sinan Dinçer Ayyıldız, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürü Hakan Kuzu da ortak oldu.