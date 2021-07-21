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Kasap ve marketlerde kıyma çektirme yoğunluğu

Ordu’da kurbanlıkların kesilmesinin ardından market ve kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu başladı.

ORDU 21.07.2021, 15:54
Kasap ve marketlerde kıyma çektirme yoğunluğu
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Ordu’da kurbanlıkların kesilmesinin ardından market ve kasaplarda kıyma çektirme yoğunluğu başladı.

Fatsa ilçesinde kurbanını kesen vatandaşlar, market ve kasapların yolunu tutmaya başladı. Bayram mesaisi yapan market ve kasap dükkanlarının önünde uzun kuyruklar oluştu. Kasaplar, vatandaşın getirdiği kurbanlık etleri kıyma ve kuşbaşı olarak hazırlarken, kıyma çekme işleminin kilogramının ise 2,5 TL’den yaptıklarını belirttiler.
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